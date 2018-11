Clientes da Energisa Sul-Sudeste podem negociar seus débitos com condições especiais

A Energisa Sul-Sudeste iniciou este mês uma grande campanha de negociação de débitos a fim de reduzir os índices de inadimplência entre seus clientes. A iniciativa mobiliza os 82 municípios da área de concessão da empresa nos estados de São Paulo, sul de Minas Gerais e Paraná.

Até 28 de dezembro, consumidores poderão quitar seus débitos com condições especiais de negociação. “Essa é uma grande oportunidade para os clientes regularizarem as contas de energia em atraso. A ação é válida para clientes com duas ou mais faturas atrasadas. A negociação garante a exclusão do nome do devedor da lista dos órgãos de proteção ao crédito e evita a suspensão do fornecimento de energia”, destaca Dalessandro Luis Mafei, gerente de Serviços Comerciais.

Entre as inúmeras condições especiais de negociação, a distribuidora oferece isenção de juros, multa, mora e correção para pagamento à vista, além da possibilidade de parcelamento em 3, 6 ou 12 vezes.

Para evitar uma possível inadimplência, a Energisa orienta ainda que seus consumidores optem pela comodidade do serviço de Débito em Conta para pagamento de suas faturas. E mais, o pagamento das faturas, e o acompanhamento das mesmas, também pode ser realizado pelo aplicativo Energisa ON.

“O aplicativo garante comodidade, rapidez e eficiência. Com ele, o cliente pode fazer o acompanhamento das suas faturas e do seu consumo. Além de solicitar serviços, esclarecer dúvidas, acompanhar solicitações, consultar o histórico de consumo, realizar pagamento e outros serviços”, enfatiza Dalessandro. Vale lembrar que o Energisa ON está disponível, gratuitamente, nas versões IOS, Android e Windows Phone nas lojas de aplicativo.

A campanha de negociação atende clientes faturados em baixa tensão, das classes Residencial, Industrial, Comercial e Rural. Vale lembrar que somente o titular da conta de luz pode fazer esta negociação, tendo em mãos seus documentos pessoais, CPF e RG. As negociações poderão ser feitas até o dia 28 de dezembro de 2018, por meio do link energisa.com.br. Após acessar o site, basta clicar no banner da campanha, que levará para uma página com informações completas e com o espaço “Agência Virtual”, onde as negociações podem ser realizadas.

Para os clientes que optarem por fazer a negociação pessoalmente, basta ir a uma das agências de atendimento da Energisa mais próxima. O endereço da agência de atendimento e seu horário de funcionamento podem ser conferidos no endereço: http://www.energisa.com.br/Paginas/canais-de-atendimento/agencias-de-atendimento.aspx.

Os consumidores também podem entrar em contato para mais informações pelo Facebook, Twitter, Agências e Call Center de cada unidade.

Da Redação

Foto – Divulgação