Cinépolis promove sessão gratuita para crianças

O Cinépolis Iguatemi São José do Rio Preto, que faz parte da maior operadora de cinemas da América Latina e segunda maior do mundo em ingressos vendidos, realiza, nesta sexta-feira (7 de dezembro), a 9ª edição do projeto “Vamos todos a Cinépolis” com o filme “O Grinch”.

O evento no shopping receberá cerca de 300 crianças da Associação Paraíso para uma sessão especial do filme. Em todo o Brasil, cerca de 15.000 crianças poderão vivenciar a magia do cinema. Os pequenos assistirão à sessão com direito a pipoca e refrigerante.

Criado em 1998 no México pela Fundação Cinépolis, o projeto é o primeiro programa social da rede e já recebeu milhares de crianças e adultos vulneráveis no México. Diante da importância da ação a Cinépolis a implementou no Brasil em 2015 com o objetivo de compartilhar a magia do cinema e entretenimento com pessoas que normalmente não teriam acesso, utilizando-o como ferramenta de comunicação, educação e diversão.

Da Redação

Foto – Divulgação