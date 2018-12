Ciclistas de Olímpia participam do Pedal Anchieta 2018

Cerca de 40 ciclistas da Estância Turística de Olímpia participaram no domingo, dia 2 de dezembro, de um evento que agitou todo o Estado de São Paulo, o Pedal Anchieta 2018. Também conhecido como “Descida a Santos”, o evento ciclístico reuniu mais de 40 mil participantes.

Com largada em São Paulo, no quilômetro 12,6 da Rodovia Anchieta, os ciclistas desceram pela via até o Largo Marquês de Monte Alegre, no bairro Valongo, percorrendo um trajeto de 55 quilômetros. Ao término da prova, grande parte dos participantes aproveitou para visitar a praia.

“O que me impressionou foi quantidade de participantes. Foi uma experiência maravilhosa. O policiamento foi compatível com a grandeza do evento, apesar que devemos considerar que os ciclistas são tudo da paz”, conta o olimpiense Cassemiro Mendes, que esteve do Pedal.

Cassemiro destacou a beleza e a paisagem da Rodovia Anchieta e contou que houve poucas intercorrências, considerando o volume de participantes. “Cheguei em Santos por volta das 11 horas e passei o resto do dia lá. Tinha ciclistas espalhados por toda beira mar”, completou.

A festa do esporte também foi marcada pela assinatura do decreto que regulamenta a Lei 10.095/1998, que dispõe sobre o Plano Cicloviário do Estado de São Paulo, que foi assinado pelo governador Márcio França, em cerimônia realizada em frente ao Museu Pelé.

O documento tem, entre outros objetivos, planejar a implantação de infraestrutura de ciclovias ou ciclofaixas nas rodovias estaduais, além de promover a integração com o sistema intermunicipal de transportes. Também prevê o desenvolvimento do Programa Especial de Ciclovias e Ciclofaixas, sob a coordenação da Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo.

O Pedal Anchieta 2018 teve apoio e parceria da Concessionária Ecovias, das secretarias de Estado de Transporte, Meio Ambiente e Turismo, da Polícia Militar de São Paulo, Polícia Rodoviária, Artesp e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), além das prefeituras das cidades no percurso. Em Santos, houve mobilização de agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), veículos do Samu, Guarda Municipal e das secretarias de Turismo e Cultura.

Da Redação

Foto – Divulgação