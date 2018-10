Cia da Casa Amarela se apresenta no Clube de Tênis Catanduva no Dia das Crianças

Recreação, brincadeiras e muita diversão estão garantidas nesse dia 12 de outubro; entrada para sócios e não sócios será 1 litro de leite

Para comemorar o Dia das Crianças, o Clube de Tênis Catanduva realiza uma grande festa neste dia 12 de Outubro, a partir das 14 horas. Além de pipoca, sorvete e algodão doce de graça, haverá jogos, gincanas, brincadeiras e muita diversão. “Todos os anos realizamos essa festa para as crianças, para que tenham um dia festivo e para que as famílias venham ao clube desfrutar de um dia juntos”, destaca o presidente do CTC, Christian Pardo Pizarro.

O ponto alto será a apresentação da peça Um Outro Lugar, pela Cia da Casa Amarela, às 16 horas. Esse é um novo espetáculo da companhia, para se divertir, refletir e se emocionar. A peça é uma divertida, bem-humorada e poética história sobre dois personagens que não se conhecem, vindo de longe e se encontram num lugar novo.

Com personalidades totalmente diferentes, terão que aprender a dividir o mesmo espaço e sobreviverem juntos, apesar de serem opostos em comportamento e sentimentos. “Um Outro Lugar marca uma nova etapa dramatúrgica, pois é uma peça sensorial. Não há textos, porém, a comunicação é intensa com o público que se diverte e experimenta diversas sensações, desde o estranhamento ao suspense, da alegria a sensibilização, do medo ao riso solto”, comenta Drika Vieira.

As atividades terão início às 14 horas e se encerram às 18 horas. “Deixamos aqui o convite para todos virem prestigiar essa festa que estamos fazendo com carinho para nossas crianças. Uma oportunidade de vivenciar momentos especiais em família”, completa o presidente do CTC.

A entrada tanto para sócios quanto para não sócios é 1 litro de leite, que será doado para instituições de Catanduva. Mais informações pelo telefone 17 3524-9300.

Da Redação

Foto – Vivian Gradela/Divulgação