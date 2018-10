Chuva e lágrimas no plantio de ipês no entorno do Hospital Emílio Carlos

A chuva da manhã de 24 de outubro não atrapalhou a realização do projeto “Há cem anos plantando solidariedade”, que integra a programação do centenário da chegada de Padre Albino a Catanduva. Na verdade ela contrastou com as muitas lágrimas de emoção das pessoas que participaram do evento.

Desenvolvido pelos cursos de Agronomia e Pedagogia da UNIFIPA, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o projeto, baseado na obra “A árvore das lembranças”, de Britta Teckentrup, que eterniza a vida e memórias através de árvores, plantou 100 mudas de ipês no entorno do Hospital Emílio Carlos.

A atividade começou com a recepção aos 27 alunos da EMEF Dr. Armando Prandi, na quadra de esportes do Complexo Esportivo Prof. Ivo Dall’Aglio, no Câmpus Sede da UNIFIPA, com brincadeiras recreativas, seguidas de lanche. Na sala de espelhos do complexo foi contada a história “A árvore das lembranças”, livro tema do projeto, encenada por alunos do curso de Pedagogia e narrada pela Profª Jéssica Maria dos Santos.

O livro celebra a vida e ajuda no resgate das lembranças das pessoas amadas. Conta a história da raposa, que levava uma vida longa e feliz na floresta, mas quando se sentiu muito cansada entendeu que era hora de partir. Tristes, os animais da floresta reuniram-se em volta da amiga para relembrar os momentos felizes que viveram juntos. Porém, uma agradável surpresa aqueceu o coração de cada um deles e transformou a dor da saudade em alegres e floridas árvores de memórias.

Após a apresentação, o presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, emocionado, disse que Padre Albino plantou muitas árvores em Catanduva, representadas pelas instituições que ele criou e ajudou a criar. “Ele deixou vida através dessas instituições responsáveis pelo bem-estar da população, proporcionando saúde, educação, assistência e cultura”, disse Amarante. “Muitos frutos são colhidos das árvores que ele plantou”, finalizou, ressaltando a importância da participação das crianças no projeto, que passam a conhecer a obra de Padre Albino, assim como têm uma lição de preservação da natureza.

Em seguida, as crianças plantaram algumas mudas de ipês em área próxima ao complexo e os convidados, de posse das mudas e placas com o nome das pessoas homenageadas, plantaram os ipês no entorno do Hospital Emílio Carlos. A maioria das mudas é de ipê amarelo.

Stella Maniezzo, da revista Middia Magazine, cobriu o evento e plantou uma muda. “Foi uma manhã de muita emoção ao poder vivenciar um momento tão importante e sentir a grandiosidade de Deus em minha vida. Sou grata pela oportunidade de renascer! A homenagem foi para minha avó materna, Rita Corrêa Serpa, que em sua trajetória amava muito as flores e plantas e também tinha um imenso respeito e carinho pelo Padre Albino, que batizou seus filhos. Quero acompanhar de perto o crescimento deste ipê, que com certeza crescerá e irá florir como o amor e a gratidão pela vida”, disse ela.

“Estou duplamente feliz e emocionada por poder plantar um ipê no entorno do Hospital Emilio Carlos e ainda homenagear entes queridos, Guido Marega, meu pai, e Domingos Frigério, meu sogro”, disse a artista mosaicista Flávia Frigério, que está coordenando o projeto “100 anos de amor” na programação do centenário da chegada de Padre Albino. “Após o plantio, com as bênçãos de Padre Albino, veio uma chuvinha calma para coroar o evento”, comemorou.

Da Redação

Foto – Assessoria/FPA