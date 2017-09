China pede diálogo para solucionar crise norte-coreana

As sanções contra a Coreia do Norte não solucionarão a crise na península se outras formas de aliviar a tensão não forem iniciadas, advertiu, nesta terça-feira (5), o governo da China, enquanto a ONU estuda uma nova e mais forte resolução contra o país que fez novos testes nucleares no final de semana. As informações são da agência de notícias EFE.

Em entrevista coletiva, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Geng Shuang, afirmou que para resolver o conflito, “a força militar nunca é uma opção e as sanções por si só não oferecem uma saída”.

No entanto, Geng não esclareceu se a China apoiará uma nova rodada de sanções contra a Coreia do Norte e se limitou a dizer que “as decisões do Conselho de Segurança dependem do resultado das discussões entre os membros” deste órgão.

Em um momento em que Estados Unidos, França e Reino Unido pedem uma resposta mais firme contra o regime norte-coreano após o teste realizado no último domingo, Geng solicitou que as conversas sejam retomadas e espera que todas as partes evitem uma escalada da tensão.

Neste momento, considera Geng, a “tendência dominante” é conseguir uma solução pela via “pacífica” e a China espera que todas as partes envolvidas sejam sensatas e “mantenham a calma”, ao invés de “colocar lenha na fogueira”.

Nesse sentido, o porta-voz chinês saudou a vontade da Suíça de agir como “mediador” na crise: “A China dá as boas-vindas e encoraja todas as propostas e esforços para aliviar a tensão”, afirmou.

Da Agência Brasil