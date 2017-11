Chave principal da Copa Mundial de Tênis Feminino tem inicio em Catanduva

A chave principal da Copa Mundial de Tênis Feminino do Noroeste Paulista Etapa B tem início nesta segunda-feira (27), nas quadras der saibro do Clube de Tênis de Catanduva, com entrada gratuita ao público. O evento vale pontos no ranking da WTA (Associação de Tênis Feminino), sendo que a final está marcada para o domingo (3).

A rodada será aberta com três jogos: na quadra 1, a catanduvense Caroline Furlaneto enfrenta a catarinense Namie Isago – ganhadora do pré-qualy. Na quadra 2, Marcela Guimarães Bueno, de Santa Catarina, pega a cabeça 8 Sofia Luini, da Argentina, enquanto que na quadra 3 a norte-americana Jane Wasserson (cabeça 6) duela com a argentina Victoria Ariadna Beccio.

Na sequência, não antes das 12 horas, a cabeça 4 Rebeca Pereira, de Petrópolis-RJ, duela com a paulistana Sthefanie Santos na quadra 1. A catarinense Priscila Janikian pega a gaúcha Raquel Martini na quadra 2.

Já a campineira Julia Konishi Camargo Silva enfrenta a rio-pretense Débora Jianjulio Braz de Souza na quadra 3. Não antes das 15 horas, tem duelo de argentinas na quadra 1: Dolores Portela mede forças com Melina Ferrero. Na sequência, no mesmo local, não antes das 18 horas, a paulistana Nathaly Kurata (cabeça de chave número 1) pega Giulia Spicacci, de Santos.

Duplas

As partidas de duplas têm início não antes das 15 horas. Na rodada de estreia, marcada para quadra 2, as catarinenses Marcela e Flávia Guimarães Bueno encaram as argentinas Victoria Beccio e Carla Lucero. Na quadra 3, Jennifer Dourado, de São Carlos, e Raissa Wagner, do Distrito Federal, duelam com a paranaense Nathalia Gasparin e a paulistana Pamela Wu.

Na sequência, não antes das 16h30, na quadra 2, Vitoria Francisco e Namie Isago jogam contra Sthefanie Santos e Juliana Silva de Carvalho. Já na quadra 3, as rio-pretenses Débora Souza e Giovana Oliveira medem forças com a jundiaiense Erika Drozd Pereira e a carioca Maria Silva.

A Copa Mundial de Tênis Feminino do Noroeste Paulista Etapa B acontece através da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo/Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude, a organização é da Associação Desportiva Ateneu Mansor. Os patrocínios são da Usina Colombo Açúcar Caravelas, Levity e Cozimax. O torneio conta com o apoio do Clube de Tênis de Catanduva, Correios, Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Paulista de Tênis.

Crédito da imagem: Divulgação