César Menotti e Fabiano sobem ao palco do Clube de Tênis Catanduva nesta sexta-feira

“Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração”. A música “Leilão” é um dos principais sucessos da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano, que se apresenta nesta sexta-feira (15), no Clube de Tênis Catanduva. O evento começa a partir das 21h30 e o show está previsto para as 23h30.

O sucesso dos “Irmãos Menotti” começou em 2004, quando o primeiro disco da dupla “Palavras de Amor” foi lançado em CD e DVD, com músicas que embalaram muitas pessoas como “Anjo” e “Palavras de Amor”. A popularidade da dupla não parou por aí: logo depois outros sucessos surgiram como “Ciumenta”, “Bandido de amor”, “Se fosse eu” e “Não era eu”.

O disco “Memórias II”, que foi dividido em duas partes, é o mais novo projeto de César Menotti e Fabiano, com grandes sucessos da música popular brasileira e participações especiais de grandes nomes do mundo sertanejo: Zezé di Camargo e Luciano, Milionário e Marciano, Luan Santana, Roberta Miranda, Maiara e Maraisa, Rionegro e Solimões, Bruno e Marrone, Fernando e Sorocaba e Zé Neto e Cristiano.

Segundo o presidente do Clube de Tênis Catanduva, Christian Pizarro, este show foi escolhido levando em consideração os pedidos do público. “Desde que começamos a realizar este tipo de show em parceria com a FPP Produções, temos recebido muitos pedidos de cantores para trazermos a Catanduva. E a dupla Cesar Menotti e Fabiano estava no topo da lista. Com certeza o carisma e as inúmeras músicas de sucesso são os diferenciais. Vai ser mais um grande show. Aproveito para convidar a todos para participarem”, completa.

Convites e mesas

Os convites estão sendo vendidos em Catanduva, na Drogaria Central da Rua Minas Gerais e na Secretaria do CTC; em Itajobi, no Bar do Durval. O valor do convite é R$50,00. Já as mesas para quatro pessoas, com jantar e bebidas inclusos, podem ser adquiridas somente na secretaria do CTC. Mesas a partir de R$800,00. Outras informações pelo telefone (17) 3524-9300.

Da Redação

Foto – Divulgação