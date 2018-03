CEPRAJUR do Direito UNIFIPA oferece novas atividades práticas

O Centro de Práticas Jurídicas (CEPRAJUR) do Curso de Direito da UNIFIPA implanta nesse semestre duas novas atividades, direcionadas aos alunos: a Clínica de Mediação, Conciliação e Arbitragem e a Oficina de Análise de Acórdãos.

De acordo com o Prof. Me. Donizett Pereira, coordenador do Ceprajur, a Clínica de Mediação, Conciliação e Arbitragem pretende oferecer aos discentes aprendizado mais eficiente sobre as técnicas de solução extrajudicial de conflitos, “forma de atuação do profissional de Direito que ganhou nova roupagem com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil e que tem por objetivo evitar as custosas demandas judiciais em ações cujo objeto seja a violação de direitos disponíveis”.

Donizett explica que “por meio da intervenção de um profissional habilitado e na maioria das vezes treinado pelo próprio Tribunal de Justiça, as pessoas que experimentaram algum tipo de dano em seu patrimônio podem recorrer aos órgãos que trabalham com intermediação de conflitos (Procon, Câmaras de Conciliação e Arbitragem, CEJUSC) e lá terão uma grande possibilidade de encontrar uma solução menos traumática do que a via judiciária”.

O professor ressalta que “o Poder Judiciário aglutina um volume de processos extraordinário, que impede uma prestação de serviço público eficiente na área jurídica e os profissionais do direito devem estar preparados para a via alternativa da solução extrajudicial, com seu alto potencial de resolutividade”.

Já a Oficina de Análise de Acórdãos tem como objetivo propiciar aos alunos técnica mais eficiente para extrair das decisões judiciais todos os elementos que nela estão contidos. “Os acórdãos, que são as decisões judiciais proferidas em grau de recurso, oferecem aprendizado muito eficiente, na medida em que representam o entendimento jurisprudencial das mais altas cortes do país, servindo de orientação para o profissional de Direito”, esclarece Donizett.

“Aprimorar a técnica para leitura eficiente das decisões judiciais propiciará ao profissional de Direito, principalmente aos advogados, melhor atuação em suas atividades rotineiras e, por extensão, atendimento mais eficaz aos jurisdicionados, que concentram em torno do Poder Judiciário grande expectativa em relação à mitigação de suas mazelas”, finaliza o coordenador do Ceprajur.

Da Redação

Foto – Assessoria/FPA