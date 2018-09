Centenário: Catanduva recebe Mostra de Artes Plásticas e Fotos

A 6ª edição da Mostra de Artes Plásticas de Catanduva (Moarc) será aberta nesta quinta-feira, dia 13. A exposição reúne 53 obras de 27 artistas catanduvenses: são 39 pinturas, 11 desenhos e duas esculturas. A abertura está agendada para as 20 horas, na Pinacoteca Municipal João Nasser, o Castelinho. A entrada é gratuita.

De acordo com a Secretaria de Cultura, os trabalhos em exposição foram produzidos entre os anos de 2016 e 2017, nos estilos acadêmico ou contemporâneo. As obras são inéditas. Como forma de incentivar e possibilitar o intercâmbio artístico, os participantes farão uma viagem cultural.

Na mesma data, será realizada a premiação aos fotógrafos amadores, ganhadores do concurso “Um Olhar Sobre Catanduva”. A competição contou com 15 participantes e 37 fotografias. As imagens também ficarão em exposição na Pinacoteca. A iniciativa teve o objetivo de revelar talentos e homenagear o Centenário de Catanduva.

O primeiro, segundo e terceiro colocados receberão troféu e premiação de R$ 600, R$ 500 e R$ 400 em dinheiro, respectivamente.

Exposição

Ao todo, as exposições trarão 90 obras de 42 catanduvenses. A abertura será no dia 13, quinta-feira, às 20 horas, na Pinacoteca, com visitação estendida até 26 de outubro.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas e, aos sábados, das 9 às 13 horas. As visitas também podem ser feitas em dias e horários especiais, de acordo com a necessidade de grupos interessados.

O agendamento deve ser feito pelo telefone (17) 3522-4815.

