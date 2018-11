Cemitérios funcionam em horário ampliado no feriado de Finados

Os Cemitérios Municipais de Catanduva vão funcionar em horário ampliado nesta sexta-feira, dia 2, feriado de Finados. Os portões serão abertos uma hora mais cedo, às 6 da manhã, e fechados uma hora mais tarde, às 18 horas.

Por conta da data, a expectativa é de que 20 mil pessoas passem pelos cemitérios Nossa Senhora do Carmo, no Centro, e Nossa Senhora de Fátima, na Vila Celso.

Para atender os visitantes, será disponibilizada areia grossa para uso em vasos de plantas. A ação tem objetivo de evitar que recipientes com água e embalagens plásticas sejam colocados nos túmulos. A preocupação é com o risco de proliferação do mosquito da dengue.

Aproveitando o maior fluxo de pessoas no dia que antecede o feriado, a EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti) percorreu os três cemitérios da cidade, que inclui o cemitério particular Monsenhor Albino, para orientar familiares a não levarem aos túmulos e jazigos, materiais que acumulem água, como flores envoltas em sacos plásticos, e que os resíduos sejam descartados corretamente.

Na semana que vem, os agentes de endemias farão uma nova varredura nos cemitérios para retirar materiais que possam servir de desova e reprodução do Aedes. A EMCAa realiza vistorias de rotina nesses locais a cada 15 dias.

Missa

No feriado de Finados, os dois cemitérios municipais terão missa às 8 horas. No Nossa Senhora do Carmo, a celebração será realizada na capela Monsenhor Albino. Já no Nossa Senhora de Fátima, a missa será na Capela Padre Adélio Vian.

Imagem: Comunicação/Prefeitura de Catanduva