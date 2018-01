Catanduvense é destaque no programa The Voice Kids

O cantor catanduvense Neto Junqueira, de apenas 14 anos, foi um dos destaques do programa The Voice Kids, apresentado pela Rede Globo de Televisão. Com uma apresentação impecável, ele recebeu notas máximas dos jurados após cantar a música Use Somebody, do Kings of Leon.

Uma das juradas, a cantora de axé Cláudia Leitte, elogiou o timbre de voz usado pelo garoto. “É algo impressionante o que ele faz”, citou. De acordo com o regulamento do programa, essa foi apenas a primeira etapa do concurso.

Confira a performance de Neto Junqueira no link abaixo:

http://https://globoplay.globo.com/v/6437271/editorial/9ba9e1d6-8d09-491a-829a-fc17b584953d/

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo Pessoal