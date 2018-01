Catanduva terá três datas de pontos facultativos em 2018

Estão definidas as datas em que os pontos serão considerados facultativos nas repartições públicas municipais de 2018. A relação consta em decreto publicado na edição eletrônica da Imprensa Oficial do Município de sexta-feira, dia 12.

De acordo com o decreto, o primeiro ponto facultativo será no período do feriado de Carnaval, entre os dias 12 e 13 de fevereiro. O expediente volta ao normal na quarta-feira de cinzas, dia 14 de fevereiro, às 13 horas.

O ponto facultativo seguinte será no dia 24 de dezembro, na segunda-feira, véspera de Natal. As repartições voltam a funcionar normalmente na quarta-feira, dia 26 de dezembro, a partir das 13 horas.

Por último, será facultativo o ponto na segunda-feira, dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, com expediente normalizado a partir das 13 horas do dia 2 de janeiro de 2019.

O decreto abrange as repartições públicas, exceto os seguintes setores: Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA); Central de Ambulância; SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Serviços Municipais do Poupatempo; Zoológico Municipal, Serviços de Captação e Distribuição de Água da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC), inclusive plantões de reparos de ramais de água e esgoto, coleta, fiscalização e análise de água. Também terão expediente normal: a empresa funerária do município, cemitérios; Guarda Civil Municipal; Agentes Fiscais de Trânsito (AFTs), rodoviária; além daqueles em que tenham funcionários que exercem atribuições correspondentes às funções de vigilância.

As escolas municipais de educação infantil de período integral funcionarão de acordo com resolução da Secretaria Municipal de Educação.

Da Redação

Foto – Divulgação