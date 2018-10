Catanduva terá “corredores verdes” para melhorar fluxo no Centro

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), vai contratar empresa responsável para o fornecimento de controladores de semáforos e de tráfego. O objetivo é melhorar o fluxo de veículos, principalmente na área central, a partir da sincronização dos dispositivos – o que permitirá os “corredores verdes” nas principais ruas e avenidas da cidade.

A licitação prevê a compra de 65 equipamentos que formam o conjunto de tráfego eletrônico, além da licença de 12 meses para a central de controle assistida. Os investimentos previstos poderão chegar a R$ 1,4 milhão. Vencerá a empresa que oferecer a melhor oferta sobre o preço.

Os semáforos atuais são antigos e bastante ultrapassados no que diz respeito à tecnologia e, portanto, não conversam entre si. Desta forma, apesar de inúmeras tentativas, existe grande dificuldade na sincronização dos aparelhos. Em razão da defasagem, a STU pretende comprar novos modelos, os semáforos inteligentes.

“O fluxo de veículos melhorará, principalmente nos horários de entrada e saída do trabalho. Os novos modelos farão, sozinhos, a ‘leitura’ das ruas e a autorregulação do tempo entre o verde e o vermelho. Isso contribuirá com a fluidez no trânsito em pontos de maior demanda”, diz o secretário de Trânsito.

Os semáforos antigos, de acordo com o secretário, serão recolhidos e reformados. Os dispositivos serão reaproveitados para a expansão do parque semafórico em Catanduva, direcionando-os para bairros que têm ruas com grande demanda de veículos e alto risco de acidentes e, portanto, necessitam de regulação no trânsito.

As propostas devem ser entregues até o dia 22 de outubro, na Seção de Licitações da Prefeitura. O edital completo do Pregão Presencial 278/2018 está disponível no Portal Transparência, no site www.catanduva.sp.gov.br.

Da Redação

Foto – Divulgação