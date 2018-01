Catanduva terá 140 atletas nos Jogos Regionais do Idoso

Catanduva se prepara para participar de mais uma edição dos Jogos Regionais do Idoso (Jori), com disputas em Andradina-SP. A delegação local terá 140 representantes nas 14 modalidades da competição, a maioria delas com duas categorias: atletismo, bocha, buraco, coreografia, dama, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis, tênis de mesa, truco, voleibol adaptado e xadrez masculino.

A participação dos idosos exige idade mínima de 60 anos e funciona como classificatória para os Jogos Abertos do Idoso (JAI).

No ano passado, Catanduva figurou entre as três cidades mais competitivas em oito categorias. Na ocasião, a cidade somou 71 pontos, ficando à frente de Votuporanga, cidade-sede do evento, que conseguiu 62 pontos e ocupou a 5ª posição no ranking.

O Jori tem objetivo de valorizar e estimular a prática esportiva, como fator de promoção de saúde e bem-estar, resgatando a autoestima para melhor convívio social dos idosos dos municípios do Estado de São Paulo.

A abertura do evento está marcada para as 13 horas da quarta-feira, dia 24. No mesmo dia, por volta de 15 horas, começam as disputas e Catanduva estreia na coreografia. A competição segue até domingo, dia 28. Andradina pertence à 6ª região esportiva do Estado de São Paulo, que abrange 137 municípios.

Na semana que vem, serão definidos os últimos detalhes da realização do evento. A comitiva de Catanduva vai participar da reunião que irá tratar da programação oficial, chaves, datas e horários das competições e alojamentos esportivos.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria de Comunicação