Catanduva soma 18 medalhas conquistadas nos Jogos Abertos

Catanduva tem resultados já definidos em provas disputadas ao longo do final de semana nos Jogos Abertos do Interior, em São Carlos. Até agora, são oito premiações conquistadas por atletas com deficiência no atletismo e na natação, sendo três medalhas de prata e cinco de bronze.

Outra modalidade que ampliou o quadro de medalhas para a cidade foi o supino raw, com cinco premiações, sendo 1 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. No quadro geral de delegações participantes dessa categoria, Catanduva ficou na 6ª posição estadual.

A cidade também subiu ao pódio com duas medalhas de prata no boxe, uma no masculino e outra no feminino, e conseguiu bronze na capoeira no masculino.

No boletim parcial da organização divulgado no domingo, dia 18, Catanduva aparece na 54ª classificação geral com seis pontos, num universo de 85 municípios paulistas. Mas o quadro de posições ainda pode mudar no decorrer da semana, já que as disputas seguem até o próximo sábado, dia 24.

A delegação local está presente na 82ª edição da competição com 150 atletas em 22 modalidades, que ajudam a somar pontos para classificação da cidade. Na tarde desta segunda-feira, foi a vez das equipes masculina e feminina de ginástica artística embarcarem para São Carlos.

Os esportistas contam com apoio da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt).

Da Redação

Foto – Divulgação