Clube de Tênis Catanduva recebe Copa Mundial de Tênis Feminino do Noroeste Paulista

Este mês de novembro vai ser especial para Catanduva: o Clube de Tênis recebe, mais uma vez, um Torneio Future de tênis, dessa vez feminino, denominado Copa Mundial de Tênis Feminino do Noroeste Paulista – Etapa B, de 25 de novembro a 03 de dezembro.

Mas antes disso, o Clube de Tênis Catanduva tomou a iniciativa de realizar um torneio de classificação – chamado Pré-Qualifying. Segundo o diretor de Esportes do CTC, Cesar Molinari, as inscrições para o Pré-Qualifyng – que acontece nos dias 22, 23 e 24 de novembro – estão abertas e podem ser realizadas no site www.torneiodegrana.com.br ou direto na secretaria do Clube de Tênis Catanduva, pelo valor de R$80,00.

“Nesta primeira fase teremos uma campeã, que ganhará um convite na chave principal da competição, e uma vice-campeã, que terá um convite para disputar a fase seguinte, o Qualifyng”, explica Molinari.

E a partir de 25 de novembro tem início a Copa Mundial de Tênis Feminino do Noroeste Paulista – Etapa B, reunindo tenistas nacionais e internacionais no Clube de Tênis Catanduva. “É uma oportunidade para as pessoas que gostam de tênis de assistirem a jogos de alto nível, assim como para aqueles que não têm tanto contato com esse esporte de aprender mais. A entrada para assistir aos jogos é de graça, então vale a pena conferir”, completa ainda.

Para o presidente do Cube de Tênis Catanduva, Christian Pardo Pizarro, novamente o clube se coloca como referência no esporte ao ser escolhido para sediar um evento desta importância. “Estamos vindo de uma sequência de excelentes torneios, de alta qualidade, entre eles a Fed Cup e o Future Masculino. É uma honra receber este evento. Toda a diretoria está bastante contente por termos esse privilégio. Com certeza agrega tanto para o CTC quanto para Catanduva”, ressalta.

Lembrando que as inscrições para o Pré-Qualifying estão abertas e a entrada para assistir aos jogos é de graça. Mais informações pelo telefone (17) 3524-9300.

Da Redação

Foto – Divulgação