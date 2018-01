Catanduva Rodeo Festival 2018 será de 11 a 14 de abril

Henrique e Juliano e Marília Mendonça já estão confirmados para o evento

O Catanduva Rodeo Festival 2018 será realizado de 11 a 14 de abril. Promovido pelo Clube de Rodeio Os Bravos, essa é a maior festa de Catanduva e região e está entre as principais do circuito paulista. De acordo com o diretor do clube de Rodeio, Claudio Romagnolli, este ano o público terá muitas surpresas e pode esperar uma festa ainda melhor que as edições anteriores. “Estamos organizando um evento que faça jus ao centenário de Catanduva, com muitas novidades, shows pedidos pelo público e uma estrutura grandiosa. Queremos oferecer um entretenimento de qualidade, onde as pessoas possam ir para se divertir, confraternizar, curtir uma boa música e assistir às provas de rodeio, levando a família, inclusive” destaca.

Dois shows já estão confirmados: Henrique e Juliano, que abrem a festa no dia 11, e a cantora Marília Mendonça, que sobe ao palco no dia 12. “Estes artistas foram muito pedidos pelo público que acompanha e que gosta de música sertaneja. Então conseguimos trazê-los para Catanduva. A dupla Henrique e Juliano já esteve aqui, sendo recorde de público, e a Marília Mendonça é uma das principais estrelas da atualidade, sendo a primeira vez dela em Catanduva. Ainda estamos estudando os outros dois shows, pois queremos trazer realmente aqueles artistas que irão satisfazer os desejos do público. Em breve vamos confirmar quem serão”, completa.

Para quem gosta das provas de rodeio, montarias em touros e cavalos e três tambores estão confirmados. “Os principais peões, como sempre, estarão em Catanduva. Já a prova de três tambores é muito aguardada pelo público, e acontecerá nos dias 13 e 14 de abril”, ressalta Romagnolli.

Outra atração que fez muito sucesso em 2017 foi a balada que acontecia em um lounge exclusivo para os camarotes, e que será aprimorada este ano. Um espaço de mais de mil metros quadrados com DJ após o show principal. “Como foi muito elogiado este espaço, vamos repetir nessa edição, é claro”, afirma.

Esta será a 39ª edição do Catanduva Rodeo Festival. “É um evento que completará 40 anos em 2019, e a cada edição estamos aprimorando a estrutura, os serviços oferecidos, sempre priorizando comodidade e segurança. Queremos fazer um evento cada vez melhor, gerando mais empregos, movimentando as lojas, restaurantes e hotéis, tornando Catanduva referência e também levando o nome da cidade para todo o estado. A tradição é realizar o rodeio no feriado de 14 de abril, aniversário de Catanduva, e este ano será ainda mais especial, já que a cidade completa 100 anos. Estamos trabalhando bastante para que seja a festa de 2018”, finaliza.

A venda de passaportes e camarotes será anunciada em breve, assim como mais detalhes sobre a estrutura e demais shows. Para ficar por dentro, siga a página oficial no Facebook: www.facebook.com/catanduvarodeofestival.

Da Redação

Foto – Divulgação