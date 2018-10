Catanduva registra 68 casos de Dengue e Secretaria de Saúde intensifica ações

Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde apontam que Catanduva confirmou 68 casos de dengue. Para alertar a população e diminuir esses números, diversas ações educativas são realizadas. Um deles, envolve o trabalho desenvolvido pelas equipes da Secretaria em regime de escala durante o dia e à noite.

Somente em setembro, a ação envolveu em torno de cinco mil pessoas, de diferentes idades. Ao longo do mês, a equipe de Informação, Educação e Comunicação (IEC) realizou palestras programadas nas faculdades, escolas públicas e particulares, empresas e indústrias.

No contato com o público é reforçada a mensagem sobre a importância de se permitir a visita dos agentes de endemias nas vistorias periódicas nas casas. Isso porque levantamento da secretaria indica que metade dos imóveis é encontrada fechada no momento da inspeção.

Também são dadas orientações sobre atitudes simples, comuns a cada morador, para evitar a proliferação do mosquito da dengue, como cuidar de suas casas e quintais, e eliminar materiais que possam acumular água.

A equipe também dá dicas dos principais e acessíveis métodos alternativos capazes de matar larvas do Aedes. Um dos tratamentos mais comuns é a mistura de um litro de salmoura – duas colheres de sal para cada litro de água – que deve ser despejada em ralos residenciais e pluviais, uma vez por semana.

Para ralos de banheiros, é indicado jogar água sanitária. Já atrás de caixas contentoras de água de geladeiras, o recomendável é despejar detergente.

Pedágio

Dentro do cronograma mensal de atividades educativas, a EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti) fez parceria com o Tiro de Guerra de Catanduva. O grupo tem realizado abordagens a motoristas nos semáforos, além da distribuição de panfletos com alertas sobre os riscos da dengue.

A ação está sendo desenvolvida em pontos estratégicos da região central da cidade. Em outubro, cerca de mil pessoas foram alcançadas.

Da Redação

Foto – Divulgação