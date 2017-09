Catanduva recebe Festival de Corais a partir do dia 6

A 4ª edição do Festival de Corais de Catanduva acontece de 06 a 09 de setembro e neste ano. Trata-se do único festival do tipo realizado no interior de São Paulo.

O FESCC foi criado a partir do ideal de Patrícia Supi e Marcela Milani – leia-se Conservatório Santa Cecília – de incentivar a cultura no interior a partir do canto coral, reunindo crianças, jovens, cantores, estudantes de música, regentes e professores de música em um formato que segue os moldes de grandes festivais do mundo afora.

“Hoje, o FESCC é o único Festival de Corais que acontece no interior de São Paulo e está se tornando referência tanto para quem é da área musical e quer aperfeiçoar seus conhecimentos quanto para as crianças e jovens que são preparadas pelos profissionais envolvidos que desenvolvem um estudo de repertório diferenciado para a apresentação”, explica Marcela Milani, coordenadora do FESCC.

Dessa forma, o FESCC compreende duas partes que se complementam: os workshops, voltados a regentes, professores e estudantes de música; e a formação de um grande coral com repertório único, composto por crianças e jovens. “Teremos também a formação e participação do coro adulto com repertório especial, para apresentação no concerto final juntamente com o Coro Infantil e Coro Juvenil”, ressalta.

Além disso, o FESCC também oferecerá apresentações gratuitas e abertas à população, uma oportunidade para ter contato com essa cultura que é transformadora na vida de muitas crianças e jovens. “São momentos muito especiais, pois o público poderá conferir apresentações ensaiadas especialmente para esta edição do Festival. É imperdível e de graça”, destaca ainda Marcela.

A programação inclui o lançamento de livro de arranjo vocal inédito do Zeca Rodrigues no dia 06/09, um Concerto Solo do pianista Pablo Lapidusas no dia 07/09, o Ensaio Aberto do Coral Adulto do FESCC no dia 08/09 e o Concerto Final no dia 09/09. Lembrando que os interessados devem retirar o ingresso antecipadamente, no dia do evento, no Centro Cultural e excepcionalmente no dia do concerto final a retirada acontece no Clube de Tênis de Catanduva.

Devido ao reconhecimento que o festival já possui, a expectativa é superar as inscrições do ano passado e conseguir receber mais pessoas no Concerto Final. “Estamos na quarta edição e a cada ano o Festival cresce mais e vai se tornando conhecido. Já temos cerca de 300 inscrições para o Festival e estamos recebendo gente de várias cidades, inclusive de outros estados, sem falar nas crianças de outras localidades que irão participar do coral. Já para o concerto final, vamos colocar à disposição 800 lugares, nosso recorde. Estamos muito felizes com a repercussão e trabalhando para oferecer um festival com muita qualidade técnica e aprendizado. E, claro, surpreender aqueles que forem conferir o concerto final”, completa a coordenadora.

O FESCC é realizado pelo Conservatório Santa Cecília e tem aprovação do Ministério da Cultura, Governo Federal. Mais informações podem ser obtidas no site www.fescc.com.br e pelo email contato@fescc.com.br.

Programação gratuita e aberta ao público:

Dia 06/09: Lançamento do Livro de Arranjos Vocais do arranjador Zeca Rodrigues

Horário: 19h

Local: Centro Cultural (Biblioteca Municipal – Avenida São Domingos, 880)

Dia 07/09: Concerto Solo de Pablo Lapidusas

Horário: 20h

Local: Centro Cultural (Biblioteca Municipal – Avenida São Domingos, 880)

Dia 08/09: Ensaio aberto do Coral Adulto do Festival

Horário: 19h30 às 21h30

Local: Centro Cultural

Dia 09/09: Concerto Final (Apresentação Única)

Horário: 19h30

Local: Clube de Tênis de Catanduva (Rua Icém, 61, Parque Iracema)

Da Redação

Foto – Divulgação