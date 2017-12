Catanduva recebe carreta do Hospital de Câncer de Barretos

Catanduva vai receber a carreta do Hospital de Câncer de Barretos na próxima segunda-feira, dia 11. Ao longo do dia, o veículo vai ficar estacionado na rua Cuiabá, entre as praças Monsenhor Albino e 9 de Julho. A iniciativa é uma parceria entre a Fundação PIO 12 e a Prefeitura.

O projeto preventivo é destinado a atender homens e mulheres. Serão oferecidos gratuitamente exames de próstata e de papanicolau. O objetivo da iniciativa é ampliar o acesso e incentivar a população a cuidar da saúde.

A meta é atender 90 pacientes ao longo do dia, sendo 50 mulheres e 40 homens, que serão encaminhados após triagem feita nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros Jardim Vertoni, Solo Sagrado, Sales, e no Postão.

No caso dos homens, que têm resistência ao exame do toque, será feita coleta de sangue. O paciente tem de ter obrigatoriamente idade entre 50 a 69 anos. Já para mulheres que irão fazer o exame de papanicolau, a faixa etária exigida é de 25 a 64 anos. O material coletado será encaminhado para análise laboratorial.

Para participar do mutirão, os usuários precisam ser previamente agendados, principalmente para que medidas de protocolo sejam cumpridas, dentre elas, estar preparado para procedimento médico, além de providenciar documentos a serem anexados aos prontuários.

Os exames de próstata e papanicolau também são ofertados de forma gratuita na rede pública de saúde local. Os interessados devem procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa e fazer o acompanhamento.

Educação Continuada

Aproveitando a estrutura disponibilizada pela carreta, que inclui profissionais, está prevista uma ação educativa em Catanduva. Além de dar suporte ao atendimento, parte da equipe que atua na rede municipal vai participar de um treinamento com orientações sobre as consultas nesses tipos de casos.

Serviço

Carreta do Hospital de Câncer

Data: 11 de dezembro

Horário: a partir das 9 horas

Da Redação

Foto – Divulgação/Prefeitura de Catanduva