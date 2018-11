Catanduva realiza 800 exames de mamografia por mês

Catanduva realiza, em média, 800 mamografias por mês. É o que aponta relatório da Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com o levantamento, a cota estimada para o exame na cidade é atingida mensalmente, não havendo demanda reprimida. Feita solicitação, o procedimento é agendado em até 30 dias.

A maior demanda das mamografias é assumida pelo município. Para isso, a rede municipal de saúde conta com um mamógrafo e um técnico da área. Os exames são solicitados seguindo critérios clínico ou por idade, estabelecidos em protocolo.

A quantidade de exames contabilizados inclui rastreamento, que é o autoexame das mamas para mulheres de 50 a 69 anos e o diagnóstico solicitado para mulheres fora desta faixa etária, mas que, após avaliação clínica, tiveram alguma alteração ou possuem histórico familiar da doença.

Acompanhamento da pasta aponta que a procura por mamografia aumentou consideravelmente no mês passado. O comportamento é explicado pela Campanha Outubro Rosa, que visa conscientizar as mulheres a cuidar de sua saúde. Nesse contexto, a Saúde promoveu um mutirão de atendimentos no chamado “Dia D”. Na ocasião, as unidades de saúde ficaram abertas no período noturno e registraram 200 atendimentos em três horas.

Estudos indicam que a realização de exames de saúde da mulher é a melhor estratégia de prevenção. Apesar disso, o público feminino não está habituado a realizar exames de rotina.

Em Catanduva, equipes de saúde se organizam para fazer busca ativa e sensibilizar as usuárias. “É importante lembrar que as unidades de saúde realizam esse tipo de atendimento durante todo o ano e o diagnóstico precoce é muito importante para o sucesso do tratamento”, destaca Ronaldo Carlos Gonçalves Júnior, secretário municipal de Saúde.

Da Redação

Foto – Divulgação