Catanduva passa a contar com polo da Univesp

A Prefeitura de Catanduva anunciou a implantação de um polo da Univesp (Universidade Virtual de São Paulo) no município. As inscrições para o vestibular da instituição já estão abertas a partir do site www.univesp.br.

No dia 26 de junho o diretor da instituição, Ricardo Bocalon, apresentou uma lista de etapas a serem cumpridas, dentre elas a escolha de um imóvel, adequação do prédio, apresentação de fotos e filmagem do local, indicação do responsável, alvará de Bombeiros e habite-se.

O Executivo firmou parceria com o IMES Catanduva para cumprir as exigências. Em 7 de outubro, o município apresentou toda a documentação, conforme diretrizes do Chamamento Público 01/2017, sendo contemplada com quatro cursos superiores à distância, com 50 vagas cada.

Segundo a Univesp, para 2018 foram liberados os cursos de Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Pedagogia e Tecnólogo em Gestão Pública. As inscrições para o vestibular podem ser feitas até 5 de janeiro, até às 16 horas, pelo site da Univesp ou Vunesp (www.vunesp.com.br/uvsp1703).

Da Redação

Foto – Divulgação