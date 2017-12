Catanduva passa a contar com Centro Universitário

O Diário Oficial da União de 06 de dezembro de 2017 publicou a Portaria nº 1.519, de 05 de dezembro de 2017, com a homologação do Parecer nº 482/2017 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação com o credenciamento do Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA, por transformação das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA).

De acordo com o Gestor Educacional Administrativo da FIPA, Prof. Dr. Antonio Carlos de Araujo, o novo Centro Universitário impactará na cidade. “Teremos a expansão no número de alunos e isso influenciará diretamente no comércio local e no setor imobiliário”.

De acordo com ele, ainda, toda a estrutura das Faculdades passará por mudanças, incluindo o modelo organizacional pedagógico, projeto de ampliação do Câmpus e de cursos, pois a UNIFIPA terá autonomia universitária.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria FPA