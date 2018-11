Catanduva participa dos Jogos Abertos com 150 atletas

Catanduva será representada por 150 atletas na 82ª edição dos Jogos Abertos do Interior. A delegação local começou a embarcar para São Carlos, cidade-sede do evento, nesta terça-feira, dia 13. As competições serão disputadas de hoje, dia 14, até 24 de novembro.

Catanduva terá representantes em 22 modalidades entre coletivas e individuais, incluindo atletismo convencional e acd, basquete masculino sub-20, basquete feminino livre, boxe masculino e feminino, capoeira masculino, ginástica artística masculino e feminino, handebol masculino livre, malha, natação acd masculino e feminino, natação convencional masculino, supino, taekwondo, vôlei masculino sub-20, xadrez masculino e xadrez feminino sub-20.

A maior parte das categorias disputará a competição estadual depois de obter classificação na fase regional em Votuporanga, em julho deste ano. “É uma honra participar de forma tão expressiva os Jogos Abertos e o nosso objetivo é motivar atletas de Catanduva a alcançar resultados cada vez melhores em suas modalidades”, comentou a secretária.

De acordo com a organização, os Jogos Abertos devem movimentar mais de 15 mil atletas e 200 cidades de todas as regiões do Estado. O evento esportivo é disputado nas categorias até 21 anos e livre, e em três divisões: 1ª, 2ª e especial, reunindo equipes de ponta do esporte paulista.

As premiações são por medalha (ouro, prata e bronze) e troféus para os primeiros e segundos lugares, além de modalidades, sexo, categoria e divisão.

Da Redação

Foto – Divulgação/Cartaz do Evento