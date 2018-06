Catanduva ocupa 12º lugar entre cidades de grande porte em ranking de Saneamento Básico

Catanduva está entre 29 cidades brasileiras, com mais de 100 mil habitantes, com nível de excelência em saneamento básico. O município é o 12º colocado no ranking. A pesquisa foi realizada pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes) e divulgada na semana passada. Quase 1.900 municípios foram avaliados; destes, 1.613 ainda sofrem com falta de acesso aos serviços de água, esgoto e coleta de resíduos sólidos.

A posição coloca Catanduva ‘Rumo à Universalização’, principal categoria de um total de quatro existentes. Para atingir este patamar, o município deve obter, no mínimo, 489,00 pontos em critérios fundamentais de serviços básicos ao ser humano. Na somatória, o município obteve 497,60 pontos, com maior pontuação para os quesitos Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos (100 pontos em cada uma).

Como metodologia de pesquisa, foram utilizados os indicadores Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto, Tratamento de Esgoto, Coleta de Resíduos Sólidos e Destinação Adequada de Resíduos Sólidos.

A primeira colocada no ranking é São Caetano do Sul, seguida de Curitiba (PR); em terceiro lugar está Piracicaba. As três primeiras colocadas obtiveram, respectivamente, 500,00, 500,00 e 499,99 pontos. Se considerar apenas os municípios do Estado, Catanduva, com 120.671 habitantes (estimativa de 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE), é a 9ª colocada.

Todas as informações foram obtidas com base nos dados repassados pelos municípios ao Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (Snis), em 2016.

Categorias

Cada município que participou da pesquisa, num total de 1.894 cidades, foi classificado de acordo com a sua pontuação – e consequente posição no ranking. Para a classificação, a Abes teve como base a pontuação total obtida pela soma do desempenho de cada indicador.

As categorias e suas pontuações correspondentes são: Rumo à Universalização, acima de 489,00 pontos; Compromisso com a Universalização, de 450,00 a 489,00 pontos; Empenho para a Universalização, entre 200,00 e 449,99 pontos; e Primeiros Passos para a Universalização, para municípios que ficaram abaixo dos 200,00 pontos.

Crédito da imagem: Rafael Belo