Catanduva: obras de gasoduto interditam três vias neste final de semana

O cronograma de instalação do gasoduto subterrâneo que abastecerá indústrias do município com gás natural vai provocar interdições no transito de Catanduva durante este final de semana.

Os dutos serão instalados ao longo da avenida São Domingos até a avenida Olímpia, cruzando o Distrito Industrial III até chegar ao Distrito Industrial IV. Nesta fase, ocorre a implantação de redes secundarias.

A GasBrasiliano é a concessionária responsável pela distribuição de gás natural canalizado em Catanduva. A execução da obra é feita pela Engemont Engenharia.

A Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) solicita aos motoristas que redobrem a atenção nos trechos indicados no cronograma:

16 e 17/09 – Rua Paraíba, entre a av. São Domingos e a rua Amazonas

16 e 17/09 – Av. São Domingos, entre a rua Paraíba e a av. Eng. José Nelson Machado

16 e 17/09 – Rua Florianópolis, entre a rua Amazonas e a linha férrea

Da Redação

Foto – Reprodução Facebook/Prefeitura de Catanduva