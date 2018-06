Catanduva melhora 15 posições em Atlas da Violência 2018

Catanduva, que pertence à área de atuação do Trigésimo Batalhão de Polícia Militar do Interior (30º BPM/I), melhorou 15 posições no ranking das cidades com mais de 100 mil habitantes. Os dados são do Atlas da Violência 2018 – Políticas Públicas e Retratos dos Municípios Brasileiros publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e se referem a 2016.

Dados demonstram que Catanduva melhorou seus índices. Com uma população estimada em 2016 em 120.092 habitantes, Catanduva saltou da 27ª para 12ª colocação, com uma taxa de 7,5 homicídio. O município ficou também na 12ª colocação entre 309 municípios.

“A título de informação, durante o exercício de 2017, obtivemos redução de aproximadamente 27% nas vítimas de letalidade violenta e nos crimes de roubo, se comparado com o ano de 2016”, ressaltou o comando da PM de Catanduva.

Também como resultado direto, no que diz respeito à produtividade do 30º BPM/I durante o ano de 2017, destacam-se em números aproximados: 102 armas de fogo apreendidas, 71 infratores (adolescentes) apreendidos em flagrante, 629 pessoas presas em flagrante, 437 pessoas presas por mandado, 130 veículos recuperados e mais de 200 Kg de drogas apreendidas.

“Por fim, mais uma vez ressalta-se que o balanço em questão evidencia e certifica o fiel compromisso dos policias militares do 30º BPM/I em servir e proteger a nossa comunidade, cuja Organização Policial-Militar (OPM) está entre as 10 melhores considerando-se mais de 200 Unidades de todo o Estado de São Paulo e entre as 12 melhores colocadas entre 309 municípios do Brasil”, finaliza o comunicado.

Da Redação

Foto – Divulgação/Imagem ilustrativa