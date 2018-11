Catanduva intensifica ações na Semana de Combate ao Aedes

O enfrentamento ao Aedes aegypty será intensificado em Catanduva a partir deste domingo, dia 25, quando tem início a semana nacional de combate ao mosquito. Para marcar o período, uma série de ações foi elaborada com objetivo de chamar a atenção da população para o tema.

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde estarão em pontos estratégicos da cidade com trabalho educativo direcionado a crianças e adultos. No alerta, será reforçada a orientação da importância da prevenção, levando em conta situações do cotidiano.

“Formulamos um novo jeito de ensinar a prevenção de forma correta para cada criadouro específico das residências, com a utilização de produtos baratos e que todos têm acesso, como o detergente, a água sanitária e a salmoura”, destacou Diego Palmieri, responsável pelas ações educativas.

A programação inclui visitas da equipe em escolas municipais. Na próxima segunda-feira, 26, haverá intervenção educativa no AME, a partir das 7h30.

Em mais uma ação voltada à comunidade, recentemente, funcionários da EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Ades aegypti) adesivaram ônibus do transporte coletivo e os terminais urbano e rodoviário. O material traz informações sobre o mosquito que, além de dengue, também transmite o vírus da Zika e a Chikungunya.

Dia D

Catanduva terá mais uma edição do Dia Nacional de Mobilização contra o Aedes. O foco será a união de esforços para um verdadeiro mutirão de limpeza nos prédios e espaços públicos municipais. A ideia é aproveitar a data e exterminar todo tipo de material que possa acumular água e servir de criadouro.

Ao mesmo tempo, a iniciativa propõe extensão da atitude aos moradores, reafirmando o papel de cada um naa limpeza de casas e quintais.

Boletim

De acordo com boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, Catanduva registrou 117 casos positivos de dengue, do começo do ano até agora. Outros 267 exames deram resultado negativo para doença.

