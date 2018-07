Catanduva homenageia mês do rock com festival neste sábado

A Secretaria de Cultura, realiza hoje o Rock Fest – evento que celebra o mês do rock’n roll. A ação é promovida em parceria com artistas da cidade, que colaboraram na organização e detalhes do festival.

Estão programados shows com seis bandas, todas de Catanduva: The Whatever Blues, Osíris, SetteRock, Banda Lottus, Madrasta e Mother Jo’s House. O evento será realizado no Recinto de Exposições, com portões abertos a partir das 15 horas. O ingresso ao recinto é solidário: um litro de leite longa vida.

Cada uma das atrações tem estilos e repertório diferentes, o que torna o festival especial. A The Wathever Blues traz como referência o stoner rock e o rock de garagem, com grande semelhança das bandas Wolfmother, The Black Keys, White Stripes, Royal Blood, dentre outras. Com repertório totalmente autoral, a banda busca seu espaço no cenário do rock.

Formada em 2017, a Osíris acompanha a crescente demanda comercial rock/pop em Catanduva e região. O grupo apresenta tributos a bandas consagradas no cenário internacional como Red Hot Chilli Peppers, Oasis e Coldplay, passeando por estilos índie, alternative e pop & grunge.

A banda SetteRock é quem traz o rock nacional para o festival. No repertório do grupo, com quatro integrantes, estão influências e grandes nomes do cenário brasileiro, como O Rappa, Detonautas e Barão Vermelho.

A banda Lóttus, formada em 2016, tem a proposta de tocar sons que marcaram épocas, misturado com músicas atuais, sem deixar o bom e velho rock’n roll de lado. As versões ficam marcantes na voz feminina, com instrumental trabalhado.

Criada em 2006, a banda Madrasta – formada por amigos de escola que se reuniam depois da aula para tocar – ficou inativa durante um período e retorna aos palcos agora, em 2018, com repertório que inclui músicas autorais e cover do Nirvana.

Por fim, Mother Jo’s House é uma banda de hard rock que foi criada no início deste ano. As principais influências do grupo são Guns ‘n’ Roses, KISS, Aerosmith e Twisted Sister. O repertório atual de cover presta homenagem a estas influências.

Programação

A programação do Rock Fest conta ainda com espaço reservado para Motoclubes, praça de alimentação, exposição de vinil e de artesanato e acessórios rockers. Dentre os profissionais que participam na organização estão quatro músicos catanduvenses: Kleber Mariotti, Pedro Meira, Vivi Sanchez e Juninho Silva.

Classificação indicativa: 14 anos.

Da Redação

Foto – Divulgação