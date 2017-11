Catanduva gera 108 postos de trabalho em outubro, aponta Caged

Catanduva continua gerando vagas de emprego. A informação pode ser confirmada a partir do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado ontem (20) pelo Governo Federal. Em outubro, o município registrou 108 novas oportunidades de trabalho, com 964 admissões e 856 desligamentos no mês.

O resultado não é o mesmo observado na microrregião, compreendida por 12 cidades (Cajobi, Ariranha, Catiguá, Elisiário, Embaúba, Novais, Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama Santa Adélia, Severínia e Tabapuã), que perdeu 202 postos no período.

Os números ganham maior relevância no comparativo com cidades de porte semelhante a Catanduva, que também tiveram resultado negativo. É o caso de Sertãozinho (120.152 habitantes), que demitiu 260 pessoas em outubro, somando 877 admissões e 1.137 desligamentos. Em Barretos (119.243 habitantes), o saldo foi zero.

Desde o início do ano, Catanduva totaliza 9.905 admissões e 9.387 desligamentos, alcançando saldo positivo de 518 postos de trabalho gerados. No mesmo período, por exemplo, a cidade de Sertãozinho perdeu 1.253 vagas de emprego.

Responsável pela Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho de Catanduva (Semdert), Fábio Manzano vê relevância nos números. Segundo ele, o resultado é positivo, porém, outras ações estão sendo planejadas e executadas em curto, médio e longo prazo para que esses números possam ser ampliados.

“Fazemos a nossa parte e buscamos auxiliar os empresários e trabalhadores. No início do ano, por exemplo, tomamos conhecimento de que o setor têxtil precisava de mão de obra qualificada. Fizemos gestão junto aos empresários para viabilizar cartas de intenção, entramos em contato com o Senai, adequamos espaço, firmamos o convênio e, na semana passada, iniciamos o curso para 32 alunos, parte deles já contratados pelos empresários do setor”, relembra, em referência à Unidade Móvel de Manutenção Automotiva II, do programa Via Rápida Emprego – carreta estacionada na rua Cuiabá.

