Catanduva ganha três novos canais em transmissão digital

A TV Cultura, emissora pública de televisão, está operando em sinal HD em Catanduva no canal 4.1 desde o início de setembro. No pacote digital disponibilizado pela Fundação Padre Anchieta para o município, também estão duas novidades para o público local: a Univesp TV (4.2) e a MultiCultura (4.3).

O MultiCultura possui grade variada, que une as novidades do presente ao melhor do passado. Programas voltados à educação, saúde, cultura, jornalismo, música, infantojuvenil, cinema e documentários, além de atrações inéditas da TV Cultura, são levadas ao ar, diariamente, pelo canal.

Já na Univesp TV estão conteúdos ligados à Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que oferece cursos de graduação nas áreas de Licenciatura em Ciências Naturais, Matemática, Engenharia de Computação e Engenharia de Produção, entre outros. A instituição também possui um polo em Catanduva.

Perto do prazo para o desligamento do sinal analógico da TV aberta, agendado para 28 de novembro, Catanduva possui até agora oito canais com sinal digital: SBT Digital (34.1), Rede Vida HD (32.1), TV Tem HD (26.1), Band HD (25.1) e Record HD (7.1), além da TV Cultura HD (4.1) e seus dois canais agregados.

Como funciona

Para acessar a programação dos canais digitais é preciso um televisor com conversor embutido ou adaptar um conversor à TV de tubo. Em ambos os casos, é necessário que a antena também seja compatível. Os canais digitais não aparecem automaticamente nos televisores, é necessário fazer a busca.

Era Digital

Em Catanduva e 42 municípios do entorno, o sinal analógico da TV aberta será desligado em 28 de novembro. A Prefeitura de Catanduva e a Seja Digital estão promovendo campanhas de esclarecimentos à população, além de orientações a beneficiários de programas sociais sobre a distribuição e instalação de kits gratuitos com conversor e antena.

A Seja Digital (EAD – Entidade Administradora da Digitalização de Canais TV e RTV) é uma instituição não governamental e sem fins lucrativos, responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão no Brasil. Na cidade, equipes fazem buscas casa a casa e nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) por moradores que têm o direito de receber gratuitamente o kit conversor.

A distribuição dos itens será efetuada mediante agendamento por telefone no número 147 ou via internet pelo endereço http://www.sejadigital.com.br.

