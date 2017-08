Catanduva ganha apoio de aeronaves no combate a incêndios

Catanduva é uma das cidades contempladas com o apoio de aeronaves no combate aos incêndios. A parceria firmada com a empresa Imagem Aviação foi assumida pelo comando da Defesa Civil do Estado de São Paulo e visa à extinção de queimadas de grandes proporções na região.

Os grupamentos de Bombeiros das regiões de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Araçatuba participam de treinamentos destinados ao aperfeiçoamento da utilização das aeronaves, instruindo os profissionais na realização do acionamento, operação conjunta e registro de atividades necessárias.

Para a segunda fase dos treinamentos, realizada na sexta-feira (18), no hangar do Aeroclube de Catanduva, estiveram presentes a coronel Helena Reis, chefe da Defesa Civil Estadual, o coronel Luiz Alberto Rodrigues da Silva, comandante do Corpo de Bombeiros do Interior e demais integrantes das corporações regionais.

“Esperamos que esse apoio seja extremamente eficiente no combate aos incêndios e, para isso, realizamos oficinas preparatórias junto à corporação e brigadistas. Desde o início do contrato, já realizamos dez acionamentos das aeronaves para a região, algumas delas para apoio em queimadas que destruíram inúmeros hectares.”, disse a coronel.

Cada aeronave transporta até dois mil litros de água, com adição de 1% de espuma para o combate às queimadas. A ação sempre contará com o apoio de uma equipe de bombeiros por terra, possibilitando uma eficiência maior no combate a grandes incêndios florestais.

O contrato para emprego das aeronaves estará em vigência até o início de setembro de 2017.

Da Redação

Foto – Assessoria de Comunicação/Prefeitura de Catanduva