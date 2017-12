Catanduva faz ações no ‘Dia D’ de mobilização contra o Aedes

A Secretaria de Saúde elaborou uma série de ações e parcerias para promover o “Dia D” de Mobilização contra o mosquito Aedes agypti, transmissor da dengue, zika vírus, febre chikungunya e outras arboviroses. As atividades seguem cronograma do governo estadual nesta sexta-feira, dia 8.

A ideia é alertar os moradores para a prevenção e criar uma conscientização coletiva. Com esse objetivo, a Fundação Padre Albino e o o Sincomercio também se uniram à campanha para multiplicar a informação.

O trabalho será intensificado ao longo da semana, com a realização do “Dia D” Nacional contra o mosquito, que será realizado na próxima sexta-feira, dia 15.

Nesta sexta-feira, a Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti (EMCAa) estará no Garden Shopping fazendo demonstração do ciclo evolutivo do mosquito, com exposição de microscópio, larvas e apresentação de produtos alternativos no combate à dengue.

O foco também será educativo, com palestras aos servidores do município, famílias atendidas no núcleo assistencial do Juca Pedro e a alunos da Fatec Catanduva.

Depois, os agentes de endemias vão promover um pedágio na região central da cidade, das 20 às 22 horas. Motoristas e pedestres serão abordados e orientados sobre o tema. A secretaria terá apoio da rádio Jovem Pan Catanduva, que transmitirá informações sobre o trabalho preventivo em sua programação.

A equipe estará mobilizada nas proximidades da Praça da Matriz. Um agente utilizará um traje do mosquito da dengue para chamar a atenção das pessoas. Catanduva enfrentou uma grave epidemia de dengue em 2015, com mais de 10 mil registros positivos. Em 2017, os casos estão controlados.

No momento, a preocupação é com um possível aumento de confirmações no início do ano que vem e também com aumento de casos da chikungunya, doença que pode se tornar crônica, com agravos dos sintomas por seis meses ou mais.

A Secretaria de Saúde pede para a população eliminar recipientes que possam acumular água dentro de casa ou no quintal, tratar ralos e vasos sanitários que não são utilizados, entre outras ações que podem prevenir a proliferação do mosquito.

Denúncias podem ser feitos pelo Disk Dengue (17) 3521-4087 ou pelo aplicativo da Ouvidoria de Catanduva, disponível na Play Store ou App Store, com acesso também a partir do site www.catanduva.sp.gov.br e do telefone 0800-772-9152.

Da Redação

Foto – Arquivo/NM