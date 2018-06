Catanduva estreia com vitória na Liga Regional de Handebol

Catanduva garantiu uma vitória na estreia da Liga Regional Paulista de Handebol no domingo, dia 10. Jogando contra Matão, na casa do adversário, a equipe masculina local levou a melhor. Já o grupo feminino acabou derrotado.

O placar ficou em 23 a 17 para Catanduva no masculino e 11 a 5 para Matão no feminino. Com os resultados, Catanduva aparece em terceiro lugar na classificação geral no masculino e em quinto na tabela pelo feminino.

Essa foi a primeira rodada da competição. Os meninos da cidade têm pela frente mais quatro jogos e a equipe feminina deve entrar em quadra em mais três partidas. O próximo jogo da liga está marcado para 1º de julho, em Ribeirão Preto. Na data, o masculino vai enfrentar a equipe de Jaboticabal/Mascajni e as meninas pegam Pontal/Secel.

A temporada 2018 é uma edição especial da liga que completa 10 anos de atividades. A competição envolve nove equipes masculinas e oito femininas.

Paralelamente ao Paulistão, as equipes de handebol Catanduva/Smelt vão participar de um quadrangular da modalidade em Tabapuã. A competição está marcada para o dia 24 de junho.

Da Redação

Foto – Arquivo