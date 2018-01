Catanduva estreia com derrota na primeira rodada da LBF

No primeiro duelo do interior paulista deste fim de semana, quem dominou foi o equilíbrio. Mas, ao final de 40 minutos, deu Presidente Venceslau. Jogando fora de casa, no Ginásio Anuar Pachá, em Catanduva (SP), a equipe de Flavio Prado contou com a boa colaboração do trio Izabela (15), Karen (13) e Agustina Leiva (13), que combinaram para 41 pontos. Apesar da derrota, a armadora Natalia, voltou a disputar a LBF CAIXA com novo recorde pessoal – 26 pontos e cestinha da partida. A partida terminou em 63 a 58 para as visitantes.

A partida começou com Venceslau um pouco mais ligado, mas as donas da casa logo trataram de encostar e virar o placar, graças ao bom começo da armadora Natalia e da pivô Tati Castro, fechando a primeira parcial com 22×14. Presidente Venceslau melhorou a defesa no segundo período, limitando as donas da casa a pontuar abaixo de dez pontos e voltou a encostar no placar, indo para o intervalo a apenas 3 do Poty/BAX/Catanduva.

No segundo tempo, a partida acirrou de vez, com cinco empates e dez viradas no placar. Na metade no terceiro período, o jogo ficou paralisado por cerca de 20 minutos por conta da forte chuva que atingiu Catanduva e acabou molhando o piso da quadra.

Com uma curta vantagem no placar, Presidente Venceslau conseguiu administrá-la. Poty/BAX/Catanduva até conseguiu voltar a igualar a partida a pouco menos de 6 minutos do fim, mas perdeu poder de reação e viu as venceslauenses abrirem 8 pontos. No final, a diferença de 5 não traduziu o equilíbrio entre as equipes. Tati Castro, com 9 pontos e 10 rebotes, foi quem esteve mais perto do 1º duplo-duplo da temporada. As pivôs argentina Ornela Bacchini, de Catanduva, e Agustina Leiva, de Presidente Venceslau, tiveram boa estreia – 13 pontos cada. Já as armadoras Macarena Durso (Venceslau – 3 pontos, 4 rebotes e 3 assistencias) e Julieta Ale (Catanduva – 4 pontos, 6 rebotes e 3 assistencias) tiveram atuações discretas.

Na próxima semana, Poty/BAX/Catanduva e Presidente Venceslau viajam ao ABC paulista para enfrentar Santo André/APABA e São Bernardo/Instituto Brazolin/Unip, respectivamente.

Fotos: Marcelo Delgado/Divulgação Poty/BAX/Catanduva