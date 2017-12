Catanduva encerra novembro com índices negativos na geração de emprego

Dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), órgão do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), apontam que durante o mês de novembro, o saldo entre contratações e demissões com carteira assinada em Catanduva ficou negativo em -221 postos de trabalho. Esta foi a primeira tendência de queda registrada nos últimos três meses.

O setor com mais demissões foi a Indústria de Transformação, com 173 contratações contra 400 desligamentos, saldo de -227. A Agropecuária também apresentou desempenho negativo, com 31 admissões contra 63 saídas, saldo de -32. O terceiro segmento com comportamento negativo foi o de Serviços Gerais, que gerou 241 contratações e demitiu 269, saldo de -28.

Nos demais setores analisados pelo Ministério do Trabalho, em todos ocorreram mais admissões que desligamentos. Foi assim na Construção Civil (65 para 34, saldo de 31) e Comércio (288 para 254, saldo de 34). No acumulado do mês, foram 805 contratações contra 1.026 demissões, saldo de -221.

No ano

Desde o início do ano, Catanduva registrou 11.302 contratações contra 10.956 desligamentos, saldo de 346.

Caged

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, é um registro Administrativo instituído pela Lei n° 4923 em dezembro de 1965, com o objetivo de acompanhar o processo de admissão e demissão dos empregados regidos pelo regime CLT e dar assistência aos desempregados.

