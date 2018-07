Catanduva é vice-campeã no Quadrangular de Basquete

Catanduva levantou a taça de vice-campeã do Quadrangular de Basquete Masculino, realizado em comemoração ao Centenário da cidade. As partidas movimentaram o Conjunto Esportivo Anuar Pachá no final de semana.

Três equipes da cidade participaram da competição. A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt) chegou à final, mas perdeu para os adversários de Pirangi. O basquete Masculino da Smelt treina sob o comando da ex-jogadora do Basquete Feminino de Catanduva, Tati Motta. Na terceira posição ficou o grupo da Fameca e, por último, Hoopz Catanduva.

Ao final, o primeiro e segundo colocados receberam premiações, com a entrega de troféus e medalhas.

A etapa também foi preparatória aos Jogos Regionais do Interior, que terão a participação do Basquete Masculino de Catanduva, com provas em julho, em Votuporanga.

Da Redação