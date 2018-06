Catanduva é palco de ‘O Casório de Floripe’ na segunda-feira 18

Catanduva está entre as seis cidades paulistas que irá receber o espetáculo “O Casório de Floripe”, do grupo Varanda Produções Teatrais, de São José do Rio Preto. As apresentações serão na segunda-feira, dia 18, às 8h30, para público específico, e às 14 horas, para público em geral, no auditório do Centro Cultural Édie José Frey.

O evento é realizado em parceria com a Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

O espetáculo infantil de máscaras se passa no distante reino de Catigarragafun, onde a desbaratinada Barata Floripe encontra 1 tostão (que vale mais que 1 milhão) durante uma faxina em seu velho baú. Diante da notícia espalhada aos quatro ventos, surgem inusitados pretendentes a se casar com ela.

Na sequência, a dúvida: com quem se casar, afinal? Os pretendentes são o Gato Miato e Dom Ratão. A história, inspirada no conto popular “Casamento da baratinha”, traz a discussão sobre as relações interpessoais e as escolhas cotidianas que permeiam a vida das pessoas.

A companhia foi contemplada com o Programa de Ação Cultural ProAC, do Governo do Estado e da Secretaria da Cultura, e circula com 12 apresentações gratuitas, sendo duas em cada cidade. A peça e as atividades formativas são direcionadas a educadores das APAEs e de projetos sociais de cada um destes municípios.

Companhia

Fundada em São José do Rio Preto, em 2010, pelos artistas Guilherme Hernandes e João Darte, a Varanda Produções Teatrais dedica-se à pesquisa sobre Máscaras Teatrais. Recentemente, expandiu sua abordagem ao teatro de formas animadas através de residência artística no FIT Rio Preto 2017, com Tiago Almeida, diretor do Festival de Teatro em Miniaturas e com os titiriteiros argentinos Abel Saavedra e Raquel Saldivia.

Serviço

O Centro Cultural Édie José Frey está localizado na avenida São Domingos, 880.

Informações pelo telefone (17) 3525-0911.

Da Redação

Foto – Divulgação