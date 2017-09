Catanduva é alvo de operação da Polícia Federal contra o tráfico interestadual de drogas

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (15/9) a operação Talpa, de combate ao tráfico interestadual de drogas. De acordo com os agentes, o inquérito policial teve início em agosto de 2015, após a realização de diligências para apurar informações sobre a ocultação de drogas em propriedades rurais em Catanduva.

Segundo informações do departamento de Comunicação Social da Polícia Federal em São José do Rio Preto, cerca de 100 policiais federais cumprem 26 mandados de prisão e 26 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás.

A investigação aponta que o grupo agia em Catanduva/SP, Ribeirão Preto/SP, Avanhandava/SP, Goiânia/GO, Campo Grande/MS, Ponta Porã/MS, Coronel Sapucaia/MS, Amambaí/MS e Naviraí/MS.

De acordo com a PF, as drogas eram transportadas em automóveis de passeio e caminhões do Estado do Mato Grosso do Sul para a cidade de Catanduva/SP, onde eram armazenadas e posteriormente redistribuídas a outros investigados. Estima-se que a organização criminosa atuava há mais de cinco anos.

Durante os dois anos de investigação foram realizados trinta flagrantes, com a prisão de 68 pessoas, sendo apreendidas mais de 10 toneladas de drogas.

“Os presos serão encaminhados a estabelecimentos prisionais estaduais, onde ficarão à disposição da Justiça, respondendo, na medida de sua culpabilidade, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e crime de associação criminosa, cujas penas variam de 3 a 15 anos de reclusão”, diz a PF.

Toupeira

Talpa, nome dado a operação, é uma espécie de toupeira que também possui o hábito de viver enterrado em tocas, sendo uma alusão ao modus operandi utilizado pelos investigados para a ocultação de drogas.

Da Redação, com informações da Comunicação Social da Polícia Federal em São José do Rio Preto

Foto – Ilustrativa