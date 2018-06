Catanduva conquista ouro e bronze em Festival de Vôlei

Catanduva fez a festa na 2ª edição do Festival de Vôlei, realizado no domingo, dia 17. As duas equipes da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt) subiram ao pódio. No topo, o grupo masculino foi campeão da competição e as mulheres ficaram em terceiro lugar na disputa.

O evento foi promovido pela Prefeitura de Catanduva, por meio da Smelt e integrou a agenda de eventos do Centenário da cidade.

O festival foi disputado no estilo quadrangular, com esquema de eliminatória simples, com participação de oito equipes. As partidas foram disputadas no Conjunto Esportivo Anuar Pachá. Na classificação final, pelo masculino, depois de Catanduva/Smelt na primeira colocação, a equipe Warriors/Catanduva ficou em segundo lugar, Itajobi em terceiro e, por último, Pindorama Clube.

Do lado feminino, o primeiro lugar foi de Itajobi, Vista Alegre do Alto na segunda colocada, Catanduva garantiu o terceiro lugar e Famerp ficou na quarta posição. Os participantes que garantiram vaga até a terceira posição receberam premiação com a entrega de troféus e medalhas.

Da Redação

Foto – Divulgação