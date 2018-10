Catanduva conquista 45 medalhas em Torneio de Natação

Catanduva se sobressaiu no Torneio da Federação Aquática Paulista, realizado no final de semana, em Votuporanga. A equipe da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt) conquistou 45 medalhas na competição, sendo 18 premiações de ouro, 11 de prata e 16 de bronze.

A delegação da cidade contou com 18 nadadores, pré-Mirim a sênior, com idades entre 10 anos e 24 anos. Os atletas tiveram presença marcante em todas as provas de nado: crawl, costas, peito e borboleta. Cada um deles participou em média de três provas.

O grupo se uniu a cerca de 200 competidores que participaram do torneio voltado à 4ª região da federação aquática. O evento marcou também a inauguração do Parque Aquático Esportivo de Votuporanga, com as disputas na nova piscina olímpica da cidade, que obedece as medidas oficiais.

Resistência

O potencial dos nadadores de Catanduva também foi colocado à prova na Travessia a Nado do Náutico, em Araraquara. Os legítimos representantes da cidade confirmaram a boa fase. Juntos, eles conquistaram 1 medalha de ouro, 3 de prata e 2 de bronze, além de 1 premiação de quarto lugar.

Preparação

A rotina dos nadadores da Smelt tem sido intensificada, visando à preparação para o Paulista e os Jogos Abertos. A equipe está treinando para ganhar resistência. Os trabalhos são supervisionados pela professora Andréa Malfará e tem como base a piscina do Conjunto Esportivo João Crippa.

Da Redação

Foto – Divulgação/Imagem Ilustrativa