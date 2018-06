Catanduva conquista 4 medalhas na Copa São Paulo de Natação

Catanduva teve destaque em sua participação na Copa São Paulo de Inverno. As provas disputadas pela equipe de Natação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt) renderam quatro medalhas para cidade. Foram duas medalhas de prata e duas de bronze.

Subiram ao pódio as nadadoras Luiza Corrêa dos Santos (2º lugar nos 400 livre), Jeniffer Karla Prates (2º lugar nos 400 livre), Vitória Sacaldelai Jacintho (3º lugar nos 100 costas) e Suséli Priscila de Oliveira (3º lugar nos 100 borboleta)

A competição foi realizada no último final de semana, em Mococa, interior paulista. O evento reuniu 52 equipes de todo o Estado, com um total de 833 competidores. A equipe de Natação da Smelt (Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo marcou presença com 23 nadadores das categorias petiz e sênior.

Os resultados alcançados superam expectativas. A equipe enfrentou o desafio, mesmo depois de ter ficado três semanas sem treinar em piscina, devido às baixas temperaturas na cidade. “Nossos representantes catanduvenses mostraram muita superação e determinação durante os dias da competição”, frisou a técnica Andrea Malfará.

O próximo compromisso da equipe de Natação são os Jogos Regionais, que serão disputados em Votuporanga em julho.

Da Redação

Foto – Imagem ilustrativa