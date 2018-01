Catanduva confirma terceiro caso de chikungunya de 2017

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou esta semana o terceiro caso de febre chikungunya em Catanduva, registrado em 2017. A secretaria acaba de receber resultados de exames que deram positivo para a doença, mas a vítima teve os sintomas no ano passado. As três notificações são autóctones, já que a doença foi contraída dentro do município.

De acordo com o histórico de acompanhamento, o paciente de 31 anos, morador do Parque Glória VI, ficou internado no Hospital Padre Albino no mês passado, porém sem complicações. Ele teve alta e passa bem.

A partir da notificação de suspeita de febre chikungunya, a secretaria cumpriu medidas de protocolo determinadas pela Sucen (Superintendência de Controle de Endemias). Nesse caso, a EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti) foi acionada e fez bloqueio para eliminar materiais que poderiam acumular água, além de nebulização nas imediações da residência da vítima.

A chikungunya é uma doença infecciosa febril, transmitida pelo Aedes aegypti. A Secretaria de Saúde alerta para a importância de combater o mosquito que também transmite dengue e zika. De acordo com a pasta, no ano passado, Catanduva registrou 45 casos de dengue e não teve confirmação de zika.

Da Redação