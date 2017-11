Catanduva começa a definir resultados nos Jogos Abertos

Começam a ser definidos os primeiros resultados dos atletas de Catanduva nos Jogos Abertos do Interior. Representando a cidade, a equipe de Ginástica Artística terminou a participação ontem, segunda-feira, dia 20. No masculino, conquistou o título de vice-campeã no quadro geral, com uma medalha de ouro, duas de prata e três de bronze. A equipe feminina ficou na 8ª posição.

Nessa disputa são somadas as notas de um atleta em todos os aparelhos. No caso do masculino, somam-se as pontuações conquistadas no solo, barra fixa, argolas, cavalo com alças, salto e paralelas. No feminino, leva-se em conta as notas no solo, paralelas, trave e salto.

Já a equipe de Ginástica Rítmica termina a participação nos Abertos em 11º lugar. As equipes de xadrez seguem com mais uma etapa para disputar e a boxeadora Erika Camburão também continua na luta por medalha.

Em competições com Atletas com Deficiência (ACD), a nadadora Angélica Oliveira garantiu o 4º lugar. Também na piscina, o catanduvense Pedro Lucas ficou na 6º colocação. A expectativa da cidade é pela estreia da equipe de Basquete Feminino, além do atletismo convencional e ACD, que chegaram ontem para a competição.

A delegação de Catanduva conta com 104 atletas. Pela primeira vez, os Jogos Abertos do Interior têm cinco cidades sedes. A maior competição poliesportiva do Estado de São Paulo é disputada até 26 de novembro em Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá e Ribeirão Pires.

Da Redação

Foto – Assessoria de Comunicação/Prefeitura