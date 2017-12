Catanduva cai de 4º para 38º lugar no ranking Município VerdeAzul

Na primeira colocação está Novo Horizonte, com 97,45 pontos, seguida por Fernandópolis e Pederneiras

Catanduva saiu da quarta posição em 2016 para o 38º posto no Estado no ranking Município VerdeAzul, divulgado na tarde desta quarta-feira (13) pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Mesmo com a queda, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente avaliou como positivo o desempenho. Apenas 48 cidades em todo o Estado obtiveram a certificação.

De acordo com o diretor José Maurício Braga, um dos motivos que levaram à queda no número de municípios certificados foi o nível de exigência apresentado neste ano pelo programa. “Nem todos conseguiram chegar à etapa final. As dificuldades enfrentadas foram muitas”, disse.

A nova formatação do Município VerdeAzul valerá pelos próximos dez anos. Porém, de acordo com Braga, as ações já desenvolvidas pelo município em prol de melhorias ao meio ambiente e uma cidade ambientalmente sustentável estão avançadas. “Com tudo o que está sendo feito, subiremos no ranking”.

O município 81,56 pontos entre aqueles que obtiveram o selo. Na primeira colocação está Novo Horizonte, com 97,45 pontos, seguida por Fernandópolis e Pederneiras. Este ano, 588 cidades participaram do programa e, desse total, apenas 48 obtiveram a certificação.

O Programa

O Programa Município VerdeAzul foi lançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. O objetivo é estimular e auxiliar as prefeituras na elaboração e execução de políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável de São Paulo.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM