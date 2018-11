Catanduva brilha com a Ginástica Artística no Jogos Abertos

Catanduva deu um salto de destaque nos Jogos Abertos do Interior, em São Carlos. Em mais uma rodada, a equipe masculina de Ginástica Artística ficou em primeiro lugar na competição e a equipe feminina garantiu a quarta posição. Diante do cenário, ambas figuram entre as melhores do estado na modalidade.

Nas provas disputadas, os meninos acumularam saldo de 10 medalhas para Catanduva. Os premiados foram Riuston Henrique, com 1 medalha de prata e 4 de bronze; Jonathan Silva, com 2 medalhas; Daniel Souza e Adriano Moreira, cada um com 1 medalha de bronze.

Orgulho da cidade, as equipes de Ginástica Artística estão construindo uma trajetória de sucesso. A participação das categorias nos Abertos é resultado do desempenho obtido nos Jogos Regionais, em julho. Na ocasião, o feminino foi coroado campeão e o masculino sagrou-se vice-campeão da competição.

Taekwondo

No tatame, as provas de taekwondo foram finalizadas nesta sexta-feira, dia 23. Catanduva conquistou três medalhas de bronze na modalidade. Duas das premiações foram obtidas na categoria Poomsae duplas e uma premiação na luta individual feminino.

Classificação

A delegação de Catanduva encerra participação na 82ª edição dos Jogos Abertos do Interior com saldo de 31 medalhas. Na classificação, a cidade ficou na 35ª posição, dentre quase 200 municípios. Ao longo das disputas, os 150 atletas do município mostraram seu potencial no esporte, em 22 modalidades.

Da Redação

Foto – Divulgação