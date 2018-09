Catanduva atinge meta de vacinação contra sarampo e pólio

Catanduva atingiu a meta de imunização na Campanha Nacional de Vacinação contra Sarampo e Poliomielite. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, enquanto a média geral de cobertura vacinal contra sarampo foi de 95,85%, a de poliomielite ficou em 95,67%.

A cidade alcançou o patamar de 4.799 crianças vacinadas. Depois de duas prorrogações, a campanha termina nesta sexta-feira, dia 28.

Para este ano, a orientação adotada era de que todas as crianças com mais de 1 ano e menos de 5 anos de idade recebessem as doses das vacinas, mesmo se já tivessem sido imunizadas anteriormente. Para as crianças que já tivessem sido imunizadas, a nova dose serviria de reforço.

A cidade mantém as doses disponíveis nas unidades de saúde com sala de vacina. A partir de segunda-feira, dia 1º de outubro, somente serão imunizadas crianças que estiverem dentro da faixa etária do período de vacina.

POSTOS COM SALA DE VACINAÇÃO

UBS Central, USF Imperial, USF Flamingo, USF Euclides, USF Santa Rosa, USF Lunardelli, USF Nosso Teto, USF Santo Antônio, USF Gaviolli, USF Pedro Nechar, USF Alpino, USF Bom Pastor, USF Pachá, USF Del Rey, USF Nova Catanduva, USF Solo Sagrado, UBS Vila Soto e UBS Vertoni, USF Theodoro Rosa Filho, USF Monte Líbano, UBS Parque Glória e USF Gabriel Hernandes.

Da Redação

Foto – Divulgação