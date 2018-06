Catanduva atinge cobertura vacinal de 70% do público-alvo

Catanduva tem 70% de cobertura vacinal na campanha de imunização contra Influenza. O percentual continua abaixo da meta pactuada pelo Ministério da Saúde, que visa vacinar 90% do público-alvo. De acordo com a mais recente prévia da Secretaria Municipal de Saúde, 20.366 pessoas foram imunizadas na cidade. Outras 6.034 pessoas com doenças crônicas também se vacinaram.

Dentro do grupo prioritário, a procura pela vacina é mais baixa entre crianças e gestantes, que correspondem a 50% de imunizados. Das mulheres no pós-parto, 60% se vacinaram. Em seguida, aparecem os idosos com 74% vacinados, dos trabalhadores da saúde foram 81% vacinados.

A secretaria faz o alerta para quem ainda não tomou a vacina, principalmente pais e responsáveis por crianças de até cinco anos. A campanha de vacinação foi prorrogada e termina na próxima sexta-feira, dia 15. Terminado esse período, e houver disponibilidade de vacinas, a imunização poderá ser ampliada para crianças de cinco a nove anos de idade e a adultos de 50 a 59 anos.

As unidades de saúde com sala de vacina funcionam das 7 às 17 horas.

Da Redação

Foto – Divulgação