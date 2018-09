Catanduva atinge 92% de cobertura vacinal contra sarampo e pólio

Catanduva atingiu 92% de cobertura vacinal contra sarampo e poliomielite. A prévia divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde representa a quantidade de doses aplicadas até o meio da semana passada.

De acordo com o relatório, foram aplicadas 4.617 doses das vacinas que protegem contra as duas doenças. A meta projetada era imunizar 95% do público-alvo, num contingente de 5 mil crianças. A cidade conseguiu vacinar 102,23% das crianças com três anos; na faixa etária de quatro anos foram 98,24% imunizados; crianças com dois anos e de um ano somam 94,49% e 75,83% vacinados respectivamente.

Ao longo da campanha, a secretaria promoveu uma série de ações para elevar a cobertura. Dentre as estratégias, equipes saíram em busca ativa em casas e escolas por crianças que precisavam ser vacinadas. Além disso, as unidades de saúde com salas de vacina funcionaram em dois sábados para atender a demanda.

Apesar do encerramento da Campanha Nacional, a vacina continua sendo disponibilizada gratuitamente nas unidades de saúde dos bairros. A orientação é que os pais levem as crianças aos postos, munidos da carteirinha de vacinação.

POSTOS COM SALA DE VACINAÇÃO

UBS Central, USF Imperial, USF Flamingo, USF Euclides, USF Santa Rosa, USF Lunardelli, USF Nosso Teto, USF Santo Antônio, USF Gaviolli, USF Pedro Nechar, USF Alpino, USF Bom Pastor, USF Pachá, USF Del Rey, USF Nova Catanduva, USF Solo Sagrado, UBS Vila Soto e UBS Vertoni, USF Theodoro Rosa Filho, USF Monte Líbano, UBS Parque Glória e USF Gabriel Hernandes.

